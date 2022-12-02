Manisa’da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri kişide yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.



Yapılan incelemede uyuşturucu maddeyi satan B.G'nin evine düzenlenen operasyonda sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.G (24) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.