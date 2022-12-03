AK Partili Özkan'dan Dünya Madenciler Günü mesajı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

MANİSA (AA)- AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, madenciliğin dünyanın en zor ve meşakkatli mesleklerinden biri olduğunu belirtti.

Dünyada enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacın her geçen gün zorlaştığını ve doğal kaynakların öneminin arttığını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Madencilik, tarih boyunca uygarlıkların gelişmesinde çok önemli yer tutan sektörlerden biri olmuştur. İçinde bulunduğumuz yüzyılda yeraltı kaynakları insanın yaşamını sürdürülebilmesi ve refah düzeyinin yükselmesi bakımından belirleyici olmuş ve gelecekte daha da belirleyici olacaktır. Bu bakımdan, madencilik sektörü dün olduğu gibi bugün de uluslar için vazgeçilmez konumunu sürdürmektedir. Türkiye ise maden bakımından zengin doğal kaynaklara sahip olan nadir ülkelerden birisidir.

Madencilerimize bizleri üzüntüye boğan her türlü kazadan ve olumsuzluktan uzak, iş güvenliği ve sağlığı içerisinde bir çalışma ortamı ve aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyor, 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutluyor, bu uğurda yaşamını yitiren Somalı şehitlerimizi de hatırlayarak tüm maden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.