Manisa'da otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 5 kişi yaralandı.

Eşme-Kula kara yolu tabak yokuşu mevkisinde Bayram Delibay (68) idaresindeki 20 AF 228 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yasin Dönmez'in (24) kullandığı AEU 715 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, Bayram Delibay, Yasin Dönmez, Şentürk (41), Rukiye Akıncı (27), Salih Kerim Akıncı (6) ve 9 aylık bebek Miraç Akıncı Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Adem Şentürk hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Rukiye, Salih Kerim ve Miraç Akıncı Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

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