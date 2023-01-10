Manisa'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yıldırım Aydoğdu'nun kullandığı 09 AEN 219 plakalı otomobil, Çağlayan mevkisinde, Ali Kurkutalp idaresindeki 45 Z 8170 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Kurkutalp, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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