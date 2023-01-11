Manisalı kirkit ustası dede mesleğini üçüncü kuşakta yaşatıyor

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MANİSA (AA) - Türkiye'de el dokuma halıcılığın önemli üretim merkezlerinden olan Manisa'nın Demircili ilçesinde dokuma tezgahlarında kullanılan kirkiti üreten 40 yaşındaki İsmail Çilingir, dede mesleğini devam ettiriyor.

Dokumacılıkta kirkit adı verilen atkı ipliğini sıkıştırmak için kullanılan dişli araçların üretimini ilçe merkezindeki hırdavat atölyesinde sürdüren İsmail Çilingir, ülke genelindeki dokumacılık merkezlerinden gelen siparişleri karşılıyor.

Demir sacı çeşitli işlemlerden geçirerek kirkit üreten İsmail Çilingir, AA muhabirine ayda 250 adede yakın üretim yapabildiğini belirtti.

Kirkit üreticiliğinin dede mesleği olduğunu ifade eden Çilingir, "Memleketimiz bir el halısı üretim merkezi. Babam yaklaşık 40 yıl kirkit işine önem verdi. Müşterilerini memnun etti. Bu mesleği bana da itinayla öğretti. Nur içinde yatsın. Babam bu mesleği dedem İsmail Çilingir'den öğrenmiş. 3'üncü kuşakta bu mesleği yaşatıyorum. Allah nasip ederse, yapmasa, satmasa da oğluma da öğreteceğim." dedi.

Kirkiti babasından öğrendiği şekilde, tamamen el işçiliğiyle yaptığını, demir saçları diş kalınlığı 1,5 ila 2,5 milimetre olacak şekilde işlediğini anlatan Çilingir, bir günde en fazla 10 adede kadar üretebildiğini, bazı kirkitlerin ise yarım gününü aldığını dile getirdi.





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