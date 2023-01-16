Manisa'da bir muhtarın da karıştığı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde mahalle muhtarı ile 2 kişi arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Yenidoğan Mahallesi'nin muhtarı S.C. ile gece geç saatlerde yüksek sesle müzik dinledikleri iddia edilen B.Y. ve R.D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi bıçakla yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan muhtar S.C'nın ellerinden yaralandığı, B.Y. ve R.D'nin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.