Manisa'da restoranda silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir restoranda çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Süleymanlı Mahallesi'ndeki bir restoranda işletmeci D.K (37) ile Okan Yıldız arasında tartışma çıktı.

D.K'nın av tüfeğiyle ateş ettiği Okan Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan D.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan kavganın hesap anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edildi.



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