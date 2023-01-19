AK Parti Akhisar teşkilatı muhtarlarla buluştu

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MANİSA (AA) - AK Parti Akhisar teşkilatı, ilçedeki muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

Parti binasındaki toplantıda konuşan İlçe Başkanı Fatih Füzün, muhtarların istek ve şikayetleri dinlediklerini, hükümetin yaptığı ve yapacağı hizmetler hakkında bilgi verdiklerini ifade etti.



Aldıkları notları ilgili birimlerle ilettiklerini dile getiren Füzün, "Birçok talebin de çözüm safhasına geldik. Amacımız vatandaşımızın taleplerinin bir an önce karşılanarak istenilen refah düzeyini yakalamak. Yapılan yatırımlar ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.





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