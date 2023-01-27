Manisa'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara-İzmir yolunda S.Ö. (58) idaresindeki 34 RS 6353 plakalı kamyonet, anayola çıkan Muhsin Taylan'ın (78) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Taylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Taylan'ın cenazesi otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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