Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Akhisar'da vatandaşlara seslendi:

MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ve siz, bu aziz millet 14 Mayıs'ta Akhisar'da, Manisa'da, tüm Türkiye'de bu oyunu öyle bir bozdunuz ki tüm şer odakları, tüm kirli odaklar mahcup oldular, başlarını öne eğdiler." dedi.

Manisa'nın Akhisar ilçesini ziyaret eden Kasapoğlu, İsmail Bahri Bey Caddesi'nde toplanan vatandaşlara seçim otobüsünden konuşma yaptı.

Kasapoğlu, Türkiye'de son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devrimler yapıldığını belirterek, "Onca engeller çıktı, kumpaslar kuruldu, hain teşebbüslere kalkışıldı. Ama ne yaptık, hep milletimizle birlikte aştık. Sizden aldığımız güçle, siz arkamızda dimdik durduğunuz için ve liderimizin şahsiyetli duruşuyla birlikte aştık." diye konuştu.

Türk milletinin 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde herkese büyük bir mesaj verdiğini dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ta Türkiye'nin, yüz yılın seçiminde yedi düvel bir araya geldi. Birleşmeyecekler birleşti, iç odaklar, dış odaklar, görünenler, görünmeyenler, hepsi bir araya geldi. Ne için biliyor musunuz. Bu ülke için vadettikleri hiçbir şey yoktu. Bu ülkenin bugünleri ve yarınları için bu güzel gençler için ortaya koydukları bir tane proje dahi yoktu. Varsa yoksa tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmekti. Ve siz, bu aziz millet 14 Mayıs'ta Akhisar'da, Manisa'da, tüm Türkiye'de bu oyunu öyle bir bozdunuz ki tüm şer odakları, tüm kirli odaklar mahcup oldular, başlarını öne eğdiler."



Kasapoğlu, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur oylamasında millete güvendiklerine dikkati çekerek, "Milletimiz kimi seçerse, onlar ne karar verirse başımızın tacıdır. Ama diğer tarafın bu anlamdaki samimiyetsizliğini seçimden sonra görüyorsunuz. Milletin ne cehaleti kaldı, ne başka bir şeyi. Hakir görme adına, milleti küçümseme adına ne varsa ne kadar kötü ifade varsa hepsini kullandılar. Onların gerçek yüzünü siz, 14 Mayıs'ta ortaya çıkardınız. Ama bu son turda da tüm ittifakları, birleşmeleri darmadağın etme adına son bir dokunuş yapacaksınız." ifadelerini kullandı.

Seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rekor oyla seçileceğini savunan Kasapoğlu, "Ben tabii Gençlik ve Spor Bakanıyım, futbol terminolojisini iyi bilirim. Futbol terminolojisi ile konuşacağım. Top kimde 28 Mayıs'ta. Top sizde, burası Akhisar, şampiyonluk yaşamış bir kulübün ilçesi Akhisar. Siz bu terminolojiyi iyi bilirsiniz. Siz topa vurup, 90'a çakmayı iyi bilirsiniz. İşte Akhisarlılar, 28 Mayıs'ta ayağındaki topa öyle bir vuracak ki tam 90'dan gol olacak." diye konuştu.

Daha sonra Saruhanlı ilçesine geçen Bakan Kasapoğlu, seçim otobüsüyle ilçe turu atarak, vatandaşları selamladı, hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara oyuncak hediye etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.