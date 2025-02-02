Manisa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Süel, yanındaki eşi Fatma Süel (61), Meral Şahin (38) ve Umay Şahin (4) ile kamyonet sürücüsü Gökdemir, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Cevdet Gökdemir (62) idaresindeki 35 ZA 2873 plakalı kamyonet ile Veli Süel'in (64) kullandığı 23 AET 955 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolunun Gökçeören Mahallesi kavşağı yakınlarında tali yoldan ana yola manevra yapan B.V. (50) idaresindeki 45 ABU 246 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuna çarptı.

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