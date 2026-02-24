Canlı
        Manisa Haberleri

        Manisa'da çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 21:28
        Manisa'da çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı.

        Manisa-Turgutlu çevre yolu Cezaevi Kavşağı mevkisinde A.İ'nin kullandığı 07 SF 243 plakalı otomobil ile A.E. idaresindeki 34 NVP 086 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, her iki otomobilde sıkışan sürücüleri bulundukları yerden çıkardı.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücüler Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.



