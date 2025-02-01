Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geride hiçbir eser ve hizmet bırakmadılar (2)

AKPARTİ MANİSA İL KONGRESİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’den sonra partisinin Manisa 8’inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Yunusemre ilçesindeki Muradiye Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve son Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Tek liste halinde yapılan kongrede, Süleyman Turgut yeni il başkanı seçildi. Konuşmasına il kongresinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihimize güneş gibi doğan, cihangirler yetiştiren, Gediz'in beslediği bereketli toprakların incisi Manisa, güzellikleriyle, mimari eserleriyle bir şeref tablosunu andıran Manisa, seni bugün saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Manisa teşkilatlarımızın tüm neferlerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

'85 MİLYONU KUŞATIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 kongreyi geride bıraktıklarını ve 23 Şubat'ta büyük kongrenin düzenleneceğini söyledi. Erdoğan, "Dün Antalya'daydık. Biraz önce İzmir'in misafiri olduk. 12 Ekim'de başlayan kongre sürecimizde Manisa'mızla birlikte 78'inci kongremizi gerçekleştirmiş olacağız. Önümüzdeki cuma günü İstanbul, Artvin ve Yalova il kongrelerimiz var. 5 Şubat'ta kadın kollarımızın 7'nci olağan kongresinde ülkemizin dört bir yanından hanım kardeşlerimizle Ankara'da buluşacağız. Allah nasip ederse 23 Şubat'ta büyük kongremizi de yapıp kongre maratonumuzu alnımızın akıyla tamamlayacağız. İl ve ilçe kongrelerimizi hamdolsun tam bir bayram havasında, kardeşlik atmosferiyle, çok büyük katılımla gerçekleştirdik. Bugün bu salonda gördüğümüz coşku ve heyecanı ülkemizin her yanında gördük. Kongrelerimiz vesilesiyle milletimizle kucaklaştık. Kardeşliğimizi yeniledik, dostluğumuzu pekiştirdik. Ahdimizi tekrarladık, yol ve dava arkadaşlığımızı güçlendirdik. Emektarlarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini harmanladık. Biz de hükümet çalışmalarının yoğunluğuna rağmen il kongrelerimizin birçoğuna iştirak ettik. Diyarbakır'dan Trabzon'a, Mersin'den Samsun'a, Malatya'dan Bursa'ya ülkemizin dört bir köşesinde AK Parti’mizin fedakar, samimi, vefalı neferleriyle kucaklaşıp hasbihal edip dertleştik" açıklamalarında bulundu.

'BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ YİNE YAPICI OLACAĞIZ' Kardeşlik siyasetiyle 85 milyon insan arasında gönül köprüleri inşa edileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreçte bir kez daha gördük ki sadece 11 milyonu aşan üye sayısı itibariyle değil vizyon, ufuk, gayret ve millete hizmet aşkı bakımından da partimiz tüm mensuplarıyla zirvede. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 85 milyonu kuşatıcı bir yapıya sahibiz. İnşallah bu vasfımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için çok çalışmak gerekiyor. Yıkıcı ve dışlayıcı olmayacak bugüne kadar olduğu gibi yine yapıcı olacağız. Kardeşlik siyasetiyle 85 milyon arasında gönül köprüleri inşa edeceğiz. Üzerine basa basa söylemek istiyorum. Bölgemizde bunca gerilim, çatışma ve savaş yaşanırken coğrafyamız yeni krizlere gebeyken, 2'nci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistem yeni baştan şekillenirken, ülkemizi ve geleceğimizi doğrudan etkileyen kritik gelişmeler vuku bulurken biz boş işlerle, boş gündemlerle kendimizi meşgul edemeyiz. Hedeflerimize ulaşmak için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için daha çok ter dökmemiz icap ediyor. Evlatlarımıza daha müreffeh, güçlü ve itibarlı bir ülke bırakmak istiyorsak tüm kapasitemizi kullanmalı, gereksiz tartışmalarla vakit kaybetmemeli, bir saniyemizi bile boşa harcamamalıyız." 'MUHALEFETİN EN UFAK BİR FİKRİ YOK' Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin iş bilmezliği bizim referansımız olamaz. Muhalefetin tembelliği bizim bahanemiz olamaz. Muhalefetin beceriksizliğine bakarak rehavete kapılamayız. Onların sorun çözmek, milletin derdine derman olmak gibi bir kaygılarının olmadığını hepimiz farkındayız. Bırakın dünyayı ülkemizde ne olup bittiğini bile takip etmiyorlar. Gazze'de 471 gün sonra ateşkes sağlanmış. Suriye'de 13,5 yıl süren zulüm sona ermiş. Avrupa'da ırkçı partiler hükümet devirecek seviyeye gelmiş. Ticaretten teknolojiye dünyada büyük devrimler yaşanıyor. Bunlar ve diğer hadiseler umurlarında değil. Gelişmelere dair en ufak fikirleri yok. Ortaya koydukları alternatif yok. Varsa yoksa kendi çıkarları, ikbal ve gelecek planları. Kavgayı, gürültüyü, kuyu kazmayı artık kendi seçmenlerini bile bıktıran güç mücadelelerini burada saymaya gerek duymuyorum. Onları kimi zaman hayıflanarak kimi zaman acıyarak ama çoğu zaman ülkemiz muhalefeti adına utanarak izliyoruz" dedi.

'YERE GÖĞE KOYAMIYORLARDI, ŞAİBELİ KURULTAYDA TEHCİR ETTİLER' Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şaibeli bir kurultay ile tehcir edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski genel başkanlarını bir ara yere göğe sığdıramıyorlardı. 'Gandi Kemal gençlerin demokrat amcası' diyerek övgü yağmurlarına tutuyorlardı. Ne olduysa, 'Türkiye'yi kurtaracak' dedikleri Bay Kemal'i bir anda istenmeyen adam ilan ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin tüm faturasını Bay Kemal'e çıkarıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler. Birkaç ay öncesine 85 milyonu yönetmeye layık gördükleri şahsı CHP'nin başına layık görmediler. Şimdi ne kapısını çalan var ne fikirlerini merak eden var. Gerçeği de ikrar etmek durumundayım. Yıllarca bu zatın ülkemiz siyasetine zarar verdiğini, iftira, yalan, hakaret dolu söylemleriyle demokrasimizi zehirlediğini, siyaset kurumunun itibarına gölge düşürdüğünü sıkça vurguladık. Soru işaretleriyle dolu kurultay süreciyle de olsa CHP'nin başından gönderilmesini müspet karşıladık. Türkiye'nin bir nebze olsun rahatlayacağına, siyasetin olması gereken düzleme oturacağına inandık. Bu anlayışla yeni genel başkana bir şans tanıdık. Bundan da muradımız kutuplaşmayı azaltmak, siyasi iklimi yumuşatmak, CHP'nin normalleşmesine katkı sunmaktı. Ülkenin ve milletin meseleleri söz konusu olduğunda en azından diyalog kurabileceğimiz bir zemini inşa etmeye çalıştık. Ancak gerilimden beslenen ana muhalefet içinde vesayet odakları buna tahammül edemedi. CHP'nin normalleşmesine ne yazık ki bir fırsat vermediler" ifadelerini kullandı. 'ADALETİN TECELLİSİNE ENGEL OLAMAYACAKLAR' Ana muhalefet partisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Gelinen noktada Türkiye'nin ana muhalefet partisinin DHKP/C'li alçaklarca şehit edilen cumhuriyet savcımızın ismini taşıyan adalet sarayının önünde elinde asker, polis kanı olan marjinallerin sloganı ile polise saldırdığını görüyoruz. Öyle hakaretler, öyle tehdit dolu cümleler kullanıyorlar ki karşılarındaki kitlenin dahi yüzü kızarmıyor. Güya gazeteci ve siyasetçi kılıklı uyanıkların sahnelediği üçüncü sınıf tiyatroları burada saymıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar adaletin tecellisine engel olamayacaklar. Trajikomik durumu da söylemek isterim. Kaderin cilvesine bakın ki adliye önünde polise karşı attıkları slogan 1971 yılında Ziraat Bankası'nı soyan bir sol terör örgütüne ait. Aramışlar taramışlar, dere tepe düz gitmişler. Bula bula soyguncuların, katillerin sloganını bulmuşlar. Banka soyanların sloganı on yıllar sonra belediyeleri soyanların sloganı haline dönüşmüş. Hani derler ya 'Cuk oturmuş' diye. Durumları böyle tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Tıpkı kırmızı kart gibi bu yeni sloganları da CHP'ye çok yakışmış. Sayın Özel ve şürekasını tebrik ediyorum. Biz olsak bu sloganı onlara tavsiye ederdik. Hayırlı bir muhalefet diledikçe karşımızda neresinden tutsanız elinizde kalan böyle bir CHP buluyoruz. Bu ülkenin insanlarının CHP'ye bakarak bedava siyasi komedi izleme hakkına saygı duymak lazım. Demokrasilerde muhalefetin de en az iktidar kadar önemli olduğuna inanan bir siyasetçi olarak bu iç karatıcı tablodan ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Bir umut kırıntısına bu partiye ve yöneticilere bakıp iç geçiren CHP seçmenine bir kez daha 'Allah sabır versin' diyorum."

'KUTLU YOLDAN SAPMAYACAĞIZ' "Son nefesimize kadar Türkiye'ye ve Türk milletine hizmetten ayrılamayacak, bu kutlu yolda sapmadan, eğilip, bükülmeden dimdik yürüyeceğiz" diyerek sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'İktidar kazanmasın da Türkiye kaybederse etsin' diyen bir muhalefetle mücadelemizi hukuk ve demokrasi içinde sürdüreceğiz. Rüzgar gülü misali bir o yana bir bu yana dönen bu omurgasız siyaset anlayışının maskesini her platformda indirmeye devam edeceğiz. 22 yıl boyunca milletimizin onurunu korumak, ülkenin itibarını yükseltmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Ülkemiz iri olsun, milletimiz diri olsun, yüreklerimiz bir ve beraber olsun diye çok büyük emek verdik. Milletin emanetini taşıdığımız her anı ülkemize ve millete aşkla hizmet etmeye adadık. 22 sene boyunca önümüze sayısız engel çıkardılar. Darbeden sokak terörüne kadar ellerinde ne varsa hepsini birden deneyerek yolumuzdan alıkoymak istediler. Provokasyonlarla, terör örgütleriyle, vesayet güçleriyle üzerimize geldiler. Hukuku zorlayıp çiğnemeyerek, asılsız ithamlarla, yalanla, dolanla, manipülasyonla üzerimize geldiler. Hiçbirine boyun eğmedik, 'Eyvallah' demedik. Faşizme boyun eğmedik. Sokak terörüne teslim olmadık. Zorbalıklar karşısında geri adım atmadık. Haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında sinmedik. Milletin sandıkta tecelli eden iradesine canımız pahasına sahip çıktık. Çünkü biz şahsi menfaatleri değil milletin menfaatlerini korumaya talip olduk. Aziz milletimize hizmetkarlık etmeye talip olduk. Sadece bunun için siyaset yaptık. Allah'ın izniyle bunda da asla ve asla taviz vermeyeceğiz. 85 milyon bizimle olduğu müddetçe demokrasimizi güçlendirmeye, milletin muazzez iradesine uzanan kirli elleri kırmaya devam edeceğiz. Biz uzun ve ince bir yolda yürüyoruz. Bu yolun zorlu, çetin, engeller ve tuzaklarla dolu olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi. '560 MİLYAR KAMU YATIRIMI' Manisa'ya yapılan hizmet ve kamu yatırımlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 22 yılda bugünün rakamlarıyla Manisa'ya toplam 560 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 3,5 milyar lira, eğitimde 31 milyar lira, gençlik ve sporda 8,5 milyar lira, sosyal yardımlarda 74 milyar lira, sağlıkta 18 milyar lira, çevre ve şehircilikte 85 milyar lira, ulaştırmada 110 milyar lira, tarım ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 70 milyar lira, sanayi ve teknolojide verdiğimiz teşviklerle birlikte 13 milyar lira, enerjide kamu ve özel toplam 129 milyar lira, kültür ve turizmde 2 milyar lira, çalışma sosyal güvenlik teşviklerle toplam 17 milyar lira yatırım yaptık. Üniversitemizi büyüttük, öğrenci sayımızı artırdık. 2 stadyum dahil farklı branşlarda toplam 187 adet spor tesisini şehrimize kazandırdık. 2 bin 485 yataklı 29 hastane ve ek binalar dahil 80 sağlık tesisi inşa ettik. 400 yataklı Salihli Devlet Hastanemizin inşaatını yıl sonuna kadar tamamlayıp hizmete sunacağız. TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar toplam 11 bin 249 konut projesini hayata geçirirdik. Bunlardan 9 bin 958 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1291 konutun yapımına devam ediyoruz. 7 millet bahçesi projemizin 6'sını hizmete aldık. Ulu Cami ve çevresi millet bahçesinin yapımı sürüyor" açıklamalarında bulundu.