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        AK Parti'li Yenişehirlioğlu partisinin Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "AK Parti milletle birlikte yazılan bir destanın adıdır. AK Parti davasının bu topraklara kazandırdığı eserler, millete hizmet sevdamızın, haktan ve hakikatten yana olan istikametimizin bir tezahürüdür." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 17:02 Güncelleme: 01.02.2025 - 17:02
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        AK Parti'li Yenişehirlioğlu partisinin Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "AK Parti milletle birlikte yazılan bir destanın adıdır. AK Parti davasının bu topraklara kazandırdığı eserler, millete hizmet sevdamızın, haktan ve hakikatten yana olan istikametimizin bir tezahürüdür." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Yenişehirlioğlu, Manisa'nın birlik ve beraberlik hukukunun, ayrışmanın değil kucaklaşmanın kenti olduğunu söyledi.

        Sundukları hizmetlerle Manisa'yı hak ettiği noktaya ulaştırmanın çabası içinde olduklarını kaydeden Yenişehirlioğlu, "AK Parti milletle birlikte yazılan bir destanın adıdır. AK Parti davasının bu topraklara kazandırdığı eserler, millete hizmet sevdamızın, haktan ve hakikatten yana olan istikametimizin bir tezahürüdür." dedi.

        Yenişehirlioğlu, gözünden yaş akan her mazlumun umudu olduklarını belirterek, her zaman insanlık değerlerini, vicdan ve merhameti savunduklarını, uluslararası hukukun bütün gereklerini yerine getirdiklerini, adalet ve mücadele ruhunun en başarılı temsilcisi olduklarını kaydetti.

        Kongrede aday olmayan AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı da AK Parti'nin davasına 23 yıl hizmet ettiğini söyledi.

        Konuşmaların ardından Süleyman Turgut'un tek aday olduğu kongrede seçime geçildi.

        Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala, Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Nihat Zeybekci, Erkan Kandemir, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner de katıldı.

        Salona, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı "Rüzgarlara meydan okur cesareti", "Rabbim seni bizden, Rabbim bizi senden, Rabbim bizi birbirimizden ayırmasın", "Ömrün de davamız gibi uzun olsun reis" ve "Gölgen yeter" yazılı pankartlar asıldı.

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