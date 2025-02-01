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        Manisa'nın potada rakibi Darüşşafaka

        BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Bursaspor'u 96-80 mağlup eden Manisa Basket yarın evinde Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:41
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        Manisa'nın potada rakibi Darüşşafaka
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Bursaspor'u 96-80 mağlup eden Manisa Basket yarın evinde Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek. Muradiye Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak 17'nci hafta maçını Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek. Maçın biletleri 45, 90, 135, 180, 225, 270, 500, 1000 ve bin 500 TL'lik fiyatlarla satışa sunuldu. Ligde Manisa ekibi 16 maçta 4 galibiyetle düşme hattında yer alırken, konuk takımın 5 galibiyeti bulunuyor. İlk yarıdaki maçı İstanbul ekibi 94-86 kazanmıştı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Unicaja Malaga'ya 91-73 yenilen Manisa temsilcisi ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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