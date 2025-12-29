Habertürk
        Manisa Haberleri

        Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 29.12.2025 - 17:18 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:18
        Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü
        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde S.K, (42) karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Kadriye K'ye (40) tüfekle ateş açtı. Kadın ağır yaralanırken şüpheli bölgeden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kadriye K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Zanlı S.K. polis ekiplerince yakalandı.

        Çiftin 3 çocuk sahibi olduğu, Kadriye K'nin bir pastanede çalıştığı öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

