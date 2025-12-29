Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Spil Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:19 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:19
        Spil Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu
        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Rakımı 1513 metre olan Spil Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan karın ardından dağın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede ulaşımın aksamaması için yolları açık tutmaya yönelik çalışma yürüttü.

        Kar yağışının ardından Manisa ve çevre illerden vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla milli parka geldi.

        Bölgede bulunan Devran Atlı, dün akşam başlayan kar yağışını sosyal medyada gördüğünü belirterek, "Yılbaşından önce kar yağışı öngörülmüyordu. Görünce şaşırdık ama iyi oldu. Fırsat bulmuşken değerlendirmek istedik." dedi.

        İstanbul'dan gelen Faruk Çelebi de Manisa'da bir haftadır kızının yanında bulunduğunu, manzarayı görmek için milli parka çıktığını söyledi.

        Çelebi, Spil Dağı'nın doğasını çok beğendiğini, soğuk havaya rağmen manzaranın etkileyici olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

