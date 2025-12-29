Habertürk
Habertürk
        Manisa Haberleri

        Manisa'da eğitimini tamamlayan 3 bin 559 acemi er ant içti

        Manisa'da 3 haftalık eğitimini tamamlayan 3 bin 559 acemi er için yemin töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:23 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:23
        Manisa'da eğitimini tamamlayan 3 bin 559 acemi er ant içti
        Manisa'da 3 haftalık eğitimini tamamlayan 3 bin 559 acemi er için yemin töreni düzenlendi.

        Manisa 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığındaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende, Manisa 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı, eğitimi dereceyle bitiren askerlere başarı belgesi, ailelerine de çeşitli hediyeler takdim etti.

        Ardından 3 hafta süren eğitimi başarıyla bitiren 3 bin 559 acemi er ant içti.

        Programın sonunda erlerin aileleriyle buluşması duygusal anlara sahne oldu.

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinden gelerek oğlunun ant içme törenine katılan Alaattin ve Vesile Çapkın çifti, oğullarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin." dedi.

        Adana'dan gelen Kadir Can Baysal ise emekli jandarma personeli olduğunu dile getirerek, "Her babanın duyguları yoğundur bu durumda. Çünkü ben de emekli jandarma personeliyim ve 11 yıl doğuda görev yaptım. Oğlumu da şimdi doğuya gönderiyorum. Gururla ve onurlu bir şekilde kazasız belasız da dönmeyi nasip olmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Nurten Okumuş da töreni gözyaşlarıyla takip ettiğini dile getirerek, "Çok güzel bir duygu. Çok ağladım. Allah herkese yaşatsın." ifadesini kullandı.

        Trabzon'dan gelen Abdurrahman Şimşek ise şunları kaydetti:

        "Bugün hayırlısıyla çok güzel atmosfer yaşadık. Bu duygu bambaşka. Biz bunları yaşamadık, yani bizim zamanımızda böyle olmadığı için yani bu bizi duygulandırdı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu programı yapıp da bu düzene getirenlere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun."

