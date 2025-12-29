Manisa'da eğitimini tamamlayan 3 bin 559 acemi er ant içti

Manisa'da 3 haftalık eğitimini tamamlayan 3 bin 559 acemi er için yemin töreni düzenlendi.

Manisa 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığındaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Manisa 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı, eğitimi dereceyle bitiren askerlere başarı belgesi, ailelerine de çeşitli hediyeler takdim etti.

Ardından 3 hafta süren eğitimi başarıyla bitiren 3 bin 559 acemi er ant içti.

Programın sonunda erlerin aileleriyle buluşması duygusal anlara sahne oldu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinden gelerek oğlunun ant içme törenine katılan Alaattin ve Vesile Çapkın çifti, oğullarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin." dedi.

Adana'dan gelen Kadir Can Baysal ise emekli jandarma personeli olduğunu dile getirerek, "Her babanın duyguları yoğundur bu durumda. Çünkü ben de emekli jandarma personeliyim ve 11 yıl doğuda görev yaptım. Oğlumu da şimdi doğuya gönderiyorum. Gururla ve onurlu bir şekilde kazasız belasız da dönmeyi nasip olmasını istiyoruz." diye konuştu.