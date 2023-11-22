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        Alaşehir'de yaşamını yitiren Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Alaşehir'de yaşamını yitiren Kore gazisi Halil Karataş (91) için askeri tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:21 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:25
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        Alaşehir'de yaşamını yitiren Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Alaşehir'de yaşamını yitiren Kore gazisi Halil Karataş (91) için askeri tören düzenlendi.

        Kore Savaşı’na 4. kafilede giden 6 çocuk babası Hasan Karataş, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı sonucu dün evinde hayatını kaybetti.

        Karataş'ın cenazesi, düzenlenen askeri tören ve Karadağ Mahalle Camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye Kaymakam Alper Faruk Güngör, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Gökhan Okursoy, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Jandarma Komutanı J.Kd.Yzb. Yalçın Gürenci ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şube Başkanı Osman Saraç ile gazinin yakınları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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