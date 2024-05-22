Akhisar'da 222 kök haşhaş ele geçirildi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kaçak şekilde ekilmiş 222 kök haşhaş ele geçirildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kaçak şekilde ekilmiş 222 kök haşhaş ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, kırsal mahallede kaçak haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda 222 kök haşhaş ele geçirildi.
Şüpheliler E.K. (69) ve B.G.K. (32) hakkında izinsiz haşhaş ekimi suçundan adli işlem başlatıldı.
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