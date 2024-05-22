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        Akhisar'da ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza ele geçirildi

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, üzerlerinde ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza bulunan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:25
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        Akhisar'da ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza ele geçirildi
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, üzerlerinde ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza bulunan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlak Kalesi mevkinde iki şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 1 ruhsatsız tabanca, 70 tabanca fişeği, 3 sentetik ecza ele geçirdi.

        Şüpheliler A.A. (23) ve İ.Ç. (22) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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