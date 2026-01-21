Habertürk
Habertürk
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliye adli işlem

        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliye adli işlem

        Manisa merkez ile Salihli, Soma ve Turgutlu ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'una adli işlem uygulandı, 4'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:40 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:40
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliye adli işlem
        Manisa merkez ile Salihli, Soma ve Turgutlu ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'una adli işlem uygulandı, 4'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli, Soma ve Turgutlu ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.


        Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.


        Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 bin 481 uyuşturucu hap, 25,43 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 lira para ele geçirildi.


        Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u, haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatılmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

