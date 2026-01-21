Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Demirci'de, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

        Manisa'nın Demirci ilçesinde taksi şoförleri, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına konvoyla tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:51 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci'de, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Demirci ilçesinde taksi şoförleri, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına konvoyla tepki gösterdi.


        Çereşe Meydanı'ndaki taksi durağı ve taksilere, Türk bayrakları asıldı.


        Tepki amacıyla konvoy oluşturan taksiciler, korna çalıp ellerindeki Türk bayraklarını salladı.


        Taksi şoförü İbrahim Kurt saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Bayrağımız, milletimizin onurudur." dedi.

        Şoförlerden Nihat Özdemir ise "Bayrağımıza kalkan eller kırılsın. Bu tür eylemleri yapan herkes cezasını çekmelidir. Türk halkı buna hiçbir zaman müsaade etmez." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Manisa'da uyuşturucuya geçit yok
        Manisa'da uyuşturucuya geçit yok
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da cenaze namazına katıldı
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da cenaze namazına katıldı
        Salihli Kaymakamı Güldoğan, Emirhacılı ve Karayahşi'de talepler dinlendi
        Salihli Kaymakamı Güldoğan, Emirhacılı ve Karayahşi'de talepler dinlendi
        Manisa FK'da Diony fırtınası esiyor
        Manisa FK'da Diony fırtınası esiyor
        Manisa'da rahim ağzı kanseri tarama aracı hizmete girdi
        Manisa'da rahim ağzı kanseri tarama aracı hizmete girdi
        Kırsal mahalle düzenlemesinde süre uzatma beklentisi
        Kırsal mahalle düzenlemesinde süre uzatma beklentisi