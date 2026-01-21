Demirci'de, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

Manisa'nın Demirci ilçesinde taksi şoförleri, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına konvoyla tepki gösterdi.





Çereşe Meydanı'ndaki taksi durağı ve taksilere, Türk bayrakları asıldı.





Tepki amacıyla konvoy oluşturan taksiciler, korna çalıp ellerindeki Türk bayraklarını salladı.





Taksi şoförü İbrahim Kurt saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Bayrağımız, milletimizin onurudur." dedi.



Şoförlerden Nihat Özdemir ise "Bayrağımıza kalkan eller kırılsın. Bu tür eylemleri yapan herkes cezasını çekmelidir. Türk halkı buna hiçbir zaman müsaade etmez." diye konuştu.

