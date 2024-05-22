Manisa'da terör operasyonunda 3 tutuklama
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Turgutlu Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik 16 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.K. (38), H.S. (32) ve I.S. (23) tutuklandı, Ş.E. (35), R.Ö. (20), N.A. (19), B.G. (20), A.C.A. (21), B.Z.A. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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