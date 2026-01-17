Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da traktör ile otomobilin çarpışması kamerada

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza anı bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 17:43 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:43
        Manisa'da traktör ile otomobilin çarpışması kamerada
        Mehmet B. (65) yönetimindeki römorku tuğla yüklü 45 UC 088 plakalı traktör ile İdris Pehlivan (79) idaresindeki 59 ZH 793 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolu Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

        Mehmet B. (65) yönetimindeki römorku tuğla yüklü 45 UC 088 plakalı traktör ile İdris Pehlivan (79) idaresindeki 59 ZH 793 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolu Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde sıkışan sürücü Pehlivan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pehlivan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Bu arada, kaza anı çevredeki bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin ana yola çıkan traktöre çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

