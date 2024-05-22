Sarıgöl'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Yeşiltepe Mahallesi ormanlık mevkisinde kazı yapan F.U. (45), A.Y. (42), S.B. (32) ve K.B. (45) şüphelileri malzemeleriyle yakaladı.
İfadeleri alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.