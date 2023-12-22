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        Manisa'daki kaçak sigara operasyonunda 13 şüpheliye adli işlem yapıldı

        Manisa'da kaçak tütün ve tütün mamulleri operasyonunda yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:37 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:43
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        Manisa'daki kaçak sigara operasyonunda 13 şüpheliye adli işlem yapıldı
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        Manisa'da kaçak tütün ve tütün mamulleri operasyonunda yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda il genelinde toplam 61 iş yeri denetlendi, 15 işletmeye adli, 1 iş yerine ise idari işlem uygulandı.

        Operasyonda 222 bin 180 makaron, 170 bin 383 kaçak sigara, 331 kilogram bandrolsüz tütün, 554 paket nargile tütünü, 9 elektronik sigara, 45 bin sigara sarma kağıdı ve elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında yakalanan 13 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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