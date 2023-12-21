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        Akhisarspor nihayet

         TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 haftadır galibiyete hasret kalan, art arda 5 maçını farklı kaybeden Akhisarspor, ilk yarının son karşılaşmasını kazanmayı başardı. Evinde Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Akhisarspor derin bir nefes aldı. Yeşil-siyahlı ekip bu sonuçla sezonun ilk yarısını 11 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde bitirdi. Transfer yasağı yüzünden altyapı ağırlıklı kadrosu olan Akhisarspor'da yönetim kurulu da istifa ederek olağanüstü kongre kararı almıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 13:09 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:09
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        Akhisarspor nihayet
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         TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 haftadır galibiyete hasret kalan, art arda 5 maçını farklı kaybeden Akhisarspor, ilk yarının son karşılaşmasını kazanmayı başardı. Evinde Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Akhisarspor derin bir nefes aldı. Yeşil-siyahlı ekip bu sonuçla sezonun ilk yarısını 11 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde bitirdi. Transfer yasağı yüzünden altyapı ağırlıklı kadrosu olan Akhisarspor'da yönetim kurulu da istifa ederek olağanüstü kongre kararı almıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Akhisar - AKHİSAR,

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