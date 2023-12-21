Akhisarspor nihayet TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 haftadır galibiyete hasret kalan, art arda 5 maçını farklı kaybeden Akhisarspor, ilk yarının son karşılaşmasını kazanmayı başardı. Evinde Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Akhisarspor derin bir nefes aldı. Yeşil-siyahlı ekip bu sonuçla sezonun ilk yarısını 11 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde bitirdi. Transfer yasağı yüzünden altyapı ağırlıklı kadrosu olan Akhisarspor'da yönetim kurulu da istifa ederek olağanüstü kongre kararı almıştı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 haftadır galibiyete hasret kalan, art arda 5 maçını farklı kaybeden Akhisarspor, ilk yarının son karşılaşmasını kazanmayı başardı. Evinde Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Akhisarspor derin bir nefes aldı. Yeşil-siyahlı ekip bu sonuçla sezonun ilk yarısını 11 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde bitirdi. Transfer yasağı yüzünden altyapı ağırlıklı kadrosu olan Akhisarspor'da yönetim kurulu da istifa ederek olağanüstü kongre kararı almıştı.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Akhisar - AKHİSAR,