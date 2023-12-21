Somaspor büyük fırsatı kaçırdı
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ekibine 3-2 yenilen Somaspor büyük üzüntü yaşadı. Zorlu deplasmanda 2-1 öne geçen ve 76'ncı dakikada Serkan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibine karşı üstünlüğünü koruyamayan Somaspor fırsat tepti. Maçın 85'inci dakikasına 2-1 önde giren siyah-beyazlılar son dakikalarda kalesinde 2 gol birden görüp maçı puansız bitirdi. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, 3 puana çok yaklaşmışken alınan yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Bu sonuçla Play-Off hattının 3 puan gerisine düşen Somaspor, devrenin son maçında evinde Karaman FK ile karşı karşıya gelecek.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,
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