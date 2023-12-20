Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da haklarında yakalama kararı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı

        Manisa'da haklarında yakalama kararı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:19 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da haklarında yakalama kararı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'da haklarında yakalama kararı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 46 şüpheli ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Batsman böyle istedi!
        Batsman böyle istedi!
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti

        Benzer Haberler

        Demirci'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
        Demirci'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
        Manisa FK deplasmanda terleyecek
        Manisa FK deplasmanda terleyecek
        Manisa'da 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı
        Manisa'da 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı
        Manisa'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Sigaranın evde çıkardığı yangın korkuttu
        Sigaranın evde çıkardığı yangın korkuttu
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı