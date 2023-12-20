Manisa'da haklarında yakalama kararı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 46 şüpheli ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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