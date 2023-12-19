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        Sigaranın evde çıkardığı yangın korkuttu

         MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde, bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede sigaradan çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 22:48 Güncelleme: 19.12.2023 - 22:50
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        Sigaranın evde çıkardığı yangın korkuttu
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         MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde, bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede sigaradan çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesi Fatih Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 90 Evler Sitesi B Blok'ta çıktı. 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede oturan M.K., iddiaya göre, yemekten sonra odada sigara yaktı. Ardından uyuyakalan M.K.'nın yaktığı sigara zemine düşüp, eşyaları tutuşturarak yangın çıkardı. Alevleri gören komşuların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri binadan tahliye edilirken, polis ekipleri giriş kapısına güvenlik şeridi çekti. İtfaiye ekipleri yangına balkondan müdahale ederken, evde bulunan M.K., ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        'YEMEK YERKEN SİGARA YAKMIŞ'

        Apartman yöneticisi Süleyman Kaya, "M.K. yemek yerken sigara yakmış, uyumuş kalmış, sigara yere düşmüş, yangın çıkmış, İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldiler. Yangını söndürdüler. Apartman sakinlerini dumandan etkilenmemesi için dışarıya çıkarttılar" diye konuştu.

        'KEDİLERİMİ KURTARDIM'

        Apartman sakinlerinden Sudenaz Akkan, "Biz 3'üncü katta oturuyorduk, bir anda gürültüler oldu. Hemen dışarıya çıktık. Sonra aklıma geldi, aşağı indikten sonra tekrar eve çıkarak, evde mahsur kalan 3 kedimi kurtardım, çok korkmuşlar" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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