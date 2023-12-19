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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabancayla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 21:43 Güncelleme: 19.12.2023 - 22:19
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabancayla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Barbaros Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, B.D'nin üst araması ve otomobilinde uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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