Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabancayla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Barbaros Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, B.D'nin üst araması ve otomobilinde uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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