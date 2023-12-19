Manisa'da bir evde çıkan yangın söndürüldü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangında evde hasar oluştu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangında evde hasar oluştu.

Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ev sahibi M.K, itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla binadan çıkarıldı. Yapılan kontrolde M.K'nin önemli bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu.

Apartman yöneticisi Süleyman Kaya, gazetecilere, "M.K. yemek yerken sigara yakmış, uyumuş kalmış. Sigara yere düşmüş, yangın çıkmış, itfaiye polis ve sağlık ekipleri geldiler. Yangını söndürdüler. Apartman sakinlerini dumandan etkilenmemesi için dışarıya çıkarttılar." dedi.

Apartman sakinlerinden Sudenaz Akkan ise apartmanın 3. katında oturduğunu, yangının çıkmasının ardından evinde baktığı 3 kedinin dumandan etkilenmemesi için onları dışarıya çıkardığını belirtti.