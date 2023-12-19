Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangında evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 23:12 Güncelleme: 19.12.2023 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangında evde hasar oluştu.

        Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ev sahibi M.K, itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla binadan çıkarıldı. Yapılan kontrolde M.K'nin önemli bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşıldı.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu.

        Apartman yöneticisi Süleyman Kaya, gazetecilere, "M.K. yemek yerken sigara yakmış, uyumuş kalmış. Sigara yere düşmüş, yangın çıkmış, itfaiye polis ve sağlık ekipleri geldiler. Yangını söndürdüler. Apartman sakinlerini dumandan etkilenmemesi için dışarıya çıkarttılar." dedi.

        Apartman sakinlerinden Sudenaz Akkan ise apartmanın 3. katında oturduğunu, yangının çıkmasının ardından evinde baktığı 3 kedinin dumandan etkilenmemesi için onları dışarıya çıkardığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri!
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri!
        Hakemlere büyük destek!
        Hakemlere büyük destek!
        Kaza mı cinayet mi?
        Kaza mı cinayet mi?
        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu
        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu
        Eşini boğarak öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Eşini boğarak öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Yeşim'in ölümünde sevgili hakkında yeni gelişme!
        Yeşim'in ölümünde sevgili hakkında yeni gelişme!
        Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
        Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Prof. Görür: Bu işin şakası yok
        Prof. Görür: Bu işin şakası yok
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"

        Benzer Haberler

        Sigaranın evde çıkardığı yangın korkuttu
        Sigaranın evde çıkardığı yangın korkuttu
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
        Demirci'de evlere doğal gaz verilmeye başlandı
        Demirci'de evlere doğal gaz verilmeye başlandı
        Akhisar'da üzerinde uyuşturucu ve tabanca bulunan kişi gözaltına alındı
        Akhisar'da üzerinde uyuşturucu ve tabanca bulunan kişi gözaltına alındı
        Alaşehir'de anasınıfı öğrencilerinden meyve işletmesine ziyaret
        Alaşehir'de anasınıfı öğrencilerinden meyve işletmesine ziyaret
        Manisa'da otomobil, kamyonete çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
        Manisa'da otomobil, kamyonete çarptı; 1 ölü, 3 yaralı