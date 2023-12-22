Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Alaşehir'de Aşık Veysel anısına program düzenlendi

        Halk ozanı Aşık Veysel, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen programla yad edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:00 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaşehir'de Aşık Veysel anısına program düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halk ozanı Aşık Veysel, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen programla yad edildi.

        Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programda Aşık Veysel'in hayatı anlatıldı, türküleri seslendirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, yaptığı konuşmada Aşık Veysel'in bu toprakların yetiştirdiği en büyük ozanlardan birisi olduğunu belirterek, ozanın bıraktığı eserlerin halen güncelliğini koruduğuna dikkat çekti.

        Ölümünün 50. yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından 2023 yılının "Aşık Veysel Yılı" olarak ilan edildiğine işaret eden Güneş, "Çocuklarımızın, gençlerimizin örnek alabileceği ve onun kültürünü yaşatabileceği etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

        Programa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Dilek, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Esnaf Sanatlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        "Beşiktaş tarihinde görmedik"
        "Beşiktaş tarihinde görmedik"
        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Beş yıl prim desteği
        Beş yıl prim desteği
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu

        Benzer Haberler

        Manisa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Manisa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        "Kırkağaç çakal pideli paça" yemeği tescillendi
        "Kırkağaç çakal pideli paça" yemeği tescillendi
        Akhisarspor nihayet
        Akhisarspor nihayet
        Somaspor büyük fırsatı kaçırdı
        Somaspor büyük fırsatı kaçırdı
        Turgutluspor finalde yıkıldı
        Turgutluspor finalde yıkıldı
        Manisa'da haklarında yakalama kararı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı
        Manisa'da haklarında yakalama kararı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı