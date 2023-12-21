Manisa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

A.D. yönetimindeki 45 AT 927 plakalı tır Turgutlu kara yolu Hamalınkırı bölgesinde yoldan çıkarak zeytin tarlasına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücü olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

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