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        Manisa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 17:21 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:27
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        Manisa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        A.D. yönetimindeki 45 AT 927 plakalı tır Turgutlu kara yolu Hamalınkırı bölgesinde yoldan çıkarak zeytin tarlasına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçtan çıkarılan sürücü olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

        Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

        Galeri
        Galeri

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