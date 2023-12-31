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        Manisa'da 85 litre sahte içki ele geçirildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince 2 evde 85 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:29 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:42
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        Manisa'da 85 litre sahte içki ele geçirildi
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince 2 evde 85 litre sahte içki ele geçirildi.

        Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, bidon ve şişelerde toplam 85 litre sahte içki, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında yakalanan E.A. (44) ile A.C.S. (69) hakkında adli işlem başlatıldı. Sahte içkilere el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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