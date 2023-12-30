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        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da partisinin ön seçiminde oy kullandı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa'nın Yunusemre ilçesi belediye başkan adayının belirlenmesi için düzenlenen ön seçime katılarak oy verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 18:16 Güncelleme: 30.12.2023 - 18:31
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        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da partisinin ön seçiminde oy kullandı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa'nın Yunusemre ilçesi belediye başkan adayının belirlenmesi için düzenlenen ön seçime katılarak oy verdi.

        CHP Yunusemre İlçe Başkanlığınca Yunus Emre Millet Çarşısı'nda gerçekleştirilen ön seçime eşi Didem Özel ile katılan Özel, oyunu kullanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Yaptıkları anket sonucunda öne çıkan adaylardan Semih Balaban ve Devrim Balı'nın ön seçimde yarıştığını ifade eden Özel, yerel seçim sürecinde tüm Türkiye'de koşturacağını ancak bir eli ve yüreğinin hep Manisa'da olacağını belirtti.

        Manisa'yı ve ilçelerini CHP'li belediye başkanlarına emanet etmek için çalışacaklarını aktaran Özel, "Ondan sonra da sosyal demokratların yönettiği en prestijli şehirlerle Manisa'yı kardeş şehir yapacağız. Türkiye'nin en güçlü belediyeleriyle Manisalı belediyeleri, mutlaka ve mutlaka kardeş belediyeler yapacağız. Bu sürecin sonunda CHP'nin Manisa'da iz bırakacağı bir başarıyı hep birlikte yaşayacağız. Size söz veriyorum." diye konuştu.

        Özel, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finalinin ertelenmesine ilişkin bir soru üzerine, bu maçın Türkiye dışında bir yerde oynanmaması gerektiğini daha önce dile getirdiğini, İzmir'deki Atatürk Stadyumu'nu önerdiğini ancak kabul edilmediğini ifade etti.

        Yaşanan olayın herkesi üzdüğünü anlatan Özel, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra diğer kulüpler ve taraftarların "hadsizlere hadlerini bildirdiğini" söyledi.

        Sinan Ateş cinayetine ilişkin bir soruya karşılık Özel, cinayetin üzerindeki sis perdesinin kaldırılması için herkesin gösterdiği iradenin son derece kıymetli olduğunu kaydetti.

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