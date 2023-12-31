Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 00:06 Güncelleme: 31.12.2023 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alaşehir´den Yeşilyurt Mahallesi´ne giden B.A (48) yönetimindeki 45 ZB 215 plakalı şehiriçi minibüsü ile karşı yönden gelen N. A yönetimindeki 35 CBL 99 plakalı otomobil Yeşilyurt köprüsünde çarpıştı. Meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobil 4 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, minibüste ve otomobilde bulunan yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan otomobil sürücüsü N.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, 4 kişinin ise durumun iyi olduğu bildirildi. 

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

         

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Manisa / Alaşehir - Nurettin DOĞAN

        2023-12-31 00:05:50

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        2024'te ne kadar gelir vergisi ödenecek?
        2024'te ne kadar gelir vergisi ödenecek?
        Sultangazi'de kalaşnikoflu çatışma
        Sultangazi'de kalaşnikoflu çatışma
        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Genesio'da geri sayım!
        Genesio'da geri sayım!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        2023'te anne-baba olanlar
        2023'te anne-baba olanlar
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te sinemada neler oldu?
        2023'te sinemada neler oldu?
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Özgür Özel'den 'Süper Kupa' açıklaması: Adı 'Atatürk Stadı' olmayan bir yer...
        Özgür Özel'den 'Süper Kupa' açıklaması: Adı 'Atatürk Stadı' olmayan bir yer...
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da partisinin ön seçiminde oy kullandı
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da partisinin ön seçiminde oy kullandı
        Manisa'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Manisa'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ayşe öğretmen, 19 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak atandı
        Ayşe öğretmen, 19 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak atandı
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Çağdaş Bodrum Spor: 65-79
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Çağdaş Bodrum Spor: 65-79