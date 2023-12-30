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        Manisa'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:27 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:55
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        Manisa'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Demirci Kavşağında A.K'nin (64) kullandığı 45 LY 454 plakalı kamyonet, önünde seyreden T.Y (51) yönetimindeki 45 AOR 886 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kamyonet sürücüsü A.K, gözaltına alındı.

        Kaza anını bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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