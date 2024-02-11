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        Manisa FK-Giresunspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u 2-0 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, iyi oynayarak 3 puanı aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 21:42 Güncelleme: 11.02.2024 - 21:42
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        Manisa FK-Giresunspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor’u 2-0 mağlup eden Manisa FK’nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, iyi oynayarak 3 puanı aldıklarını söyledi.

        Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, "Bu maçın özelinde aslında çok fazla söylenecek bir şey yok. Kazanmamız gereken bir maçtı. Sonuçta kazandık. İyi oynadık, hak ederek kazandık. Önümüzdeki Göztepe maçına yarından itibaren daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız. Oyuncularımı buradan tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise geçen hafta Eyüpspor'a karşı aldıkları beraberliğinin ardından Manisa FK maçına daha umutlu çıktıklarını dile getirerek, "Hep pozitif yönde kalmaya, top oynamaya çalıştık ama kişisel anlamda da özellikle sol tarafta defansif anlamda önemli hatalar yaptık. Bunun karşılığında da kalemizde gol gördük." ifadelerini kullandı.

        Kadrosunda oldukça fazla genç oyuncu olduğuna dikkati çeken Güller, "Bu genç oyuncularımızı geliştirmeye, oyunlarını geliştirmeye, oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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