Akhisarspor - Belediye Kütahyaspor: 0-2

TFF3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor sahasında Play-Off potasındaki Belediye Kütahyaspor´a 2-0 kaybetti. Kütahyaspor 16´ncı dakikada Murat´ın attığı golle 1-0 öne geçti. Burak, 30´uncu dakikada Belediye Kütahyaspor´u iki farkı üstünlüğe taşıdı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Küthyaspor, ikinci yarıda avantajını korudu ve sahadan galibiyetle ayrılan takım oldu.

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