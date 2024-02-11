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        Manisa FK - Giresunspor: 2-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 21:18 Güncelleme: 11.02.2024 - 21:18
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        Manisa FK - Giresunspor: 2-0
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        STAT: Manisa 19 Mayıs

        HAKEMLER: Ali Yılmaz, Kürşathan Akın, Arif Dilmeç

        MANİSA FK: Eren - Sertan (Dk. 88 Bedirhan), Sinan, Muhammet Ensar Akgün, Alberk, Djokanovic, Oğuz (Dk. 88 Kazım), Topalli (Dk. 88 Doğukan), Kerim (Dk. 75 Burak), Lima (Dk. 80 Diallo), Mary

        GİRESUNSPOR: Erkan - Ertuğrul, Mehmet, Anıl, Fatih, Şahin (Dk. 88 Ali), Talha (Dk. 88 Ahmet), Enishan (Dk. 63 Furkan Kütük), Kasım (dk. 88 Furkan Arda Kabaca), Mert Han, Muhammet (Dk. 63 Emre)

        GOLLER: Dk. 9 Djokanovic, Dk. 62 Mary (Manisa FK)

        SARI KART: Sinan, Doğukan (Manisa FK) Talha (Giresunspor)

        1'inci Lig'in 22'nci haftasında Manisa FK, sahasında Giresunspor'u 2-0 yendi. Siyah-beyazlılar 9'uncu dakikada Djokanovic ve 62'nci dakikada Mary'nin golleriyle galip geldi.

        9'uncu dakikada Sinan'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Sertan'ın son çizgiden içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Gerilerden gelen Djokanovic in şutunda top çağlarla buluştu: 1-0.

        Manisa FK, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

        62'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Djokanovic'in pasında altıpas içerisinde Mary topla buluştu. Mary'nin şutu savunmadan sekti, dönen topa tekrar dokunan Mary meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

        Manisa FK maçı 2-0 kazandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - ERSAN ERDOĞAN

        2024-02-11 21:13:32

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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