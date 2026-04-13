Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Manisa Haberleri

        Hukukçular Derneği Manisa Şubesinden İsrail'in "idam yasası"na tepki

        Hukukçular Derneği Manisa Şubesi, İsrail Meclisi'nin Filistinli esirlere yönelik idam yasasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 14:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derneğin şube başkanı Ahmet Sofuoğlu, Manisa Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin esirleri kapsayan düzenlemesinin "bütün hukuk düzenlerinde yok hükmünde" olduğunu belirtti.

        İsrail'in işgalci konumda bulunduğunu anlatan Sofuoğlu, şunları kaydetti:


        "İsrail terör devleti işgal ettiği topraklar üzerinde tam egemenlik yetkisi kullanamaz, kendi hukuk düzenini ve yargı sistemini sınırsız biçimde uygulama yetkisine de sahip değildir. Söz konusu yasa kapsamında özellikle 'İsrail'in varlığını ortadan kaldırma amacıyla işlenen öldürme fiilleri' bakımından ölüm cezası öngörülmektedir. Bu düzenleme ile İsrail terör devleti, Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden on binlerce insanı hukuki düzenleme kisvesi altında katletmek istemektedir."

        Sofuoğlu, yasayla kararların kısa sürede uygulanmasının öngörüldüğünü, temyiz ve itiraz yollarının kısıtlandığını dile getirdi.

        Düzenlemenin insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Sofuoğlu, yasanın varlığının dahi tek başına bir savaş suçu niteliği taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
