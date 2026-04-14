Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

        Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lise öğrencisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 19:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ehliyetsiz sürücü Sude Gelen (17) idaresindeki 45 AKS 460 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde karşı yönden gelen E.C'nin kullandığı 09 UR 742 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


        Ekiplerin yaptığı kontrolde aracın altında kalan Gelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Gelen'in cenazesi hastane morguna gönderildi.

        Hafif ticari araç sürücüsü E.C. gözaltına alındı.

        Öte yandan, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

