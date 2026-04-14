Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lise öğrencisi hayatını kaybetti. Ehliyetsiz sürücü Sude Gelen (17) idaresindeki 45 AKS 460 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde karşı yönden gelen E.C'nin kullandığı 09 UR 742 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde aracın altında kalan Gelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Gelen'in cenazesi hastane morguna gönderildi. Hafif ticari araç sürücüsü E.C. gözaltına alındı. Öte yandan, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

