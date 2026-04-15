Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



M.A. (24) idaresindeki 41 BCS 442 plakalı hafif ticari araç, Salihli Gölmarmara kara yolu Dibekdere Mahallesi Kavşağı'nda Ş.Ç'nin (70) kullandığı 45 B 1656 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 45 B 1656 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şadiye Ç'nin (67) hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada yaralanan sürücüler ile araçtaki A.E. (21), Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

