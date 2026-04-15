        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 15.04.2026 - 23:30 Güncelleme:
        Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        M.A. (24) idaresindeki 41 BCS 442 plakalı hafif ticari araç, Salihli Gölmarmara kara yolu Dibekdere Mahallesi Kavşağı'nda Ş.Ç'nin (70) kullandığı 45 B 1656 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 45 B 1656 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şadiye Ç'nin (67) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçtaki A.E. (21), Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlar valilerle toplantı yapacak
        Bakanlar valilerle toplantı yapacak
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        'Altın adam' yakalandı
        'Altın adam' yakalandı
        Eğitim camiamızın başı sağolsun
        Eğitim camiamızın başı sağolsun
        Beyaz Saray: Görüşmeler devam ediyor
        Beyaz Saray: Görüşmeler devam ediyor
        Şişli’de otelde ölü bulunan turistte “zehirlenme” şüphesi
        Şişli’de otelde ölü bulunan turistte “zehirlenme” şüphesi
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        Son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!
        Son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Antalya'dan kopamıyor
        Antalya'dan kopamıyor
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!

        Benzer Haberler

        Yeni ManisaKart noktası hizmete başladı
        Yeni ManisaKart noktası hizmete başladı
        Liseli Sude son yolculuğuna uğurlandı
        Liseli Sude son yolculuğuna uğurlandı
        Sarıgöl'de geleceğe yeşil yatırım "Her öğrencinin dikili ağacı olsun" proje...
        Sarıgöl'de geleceğe yeşil yatırım "Her öğrencinin dikili ağacı olsun" proje...
        Ege Bölge Oyunları Kula'da coşkuyla başladı
        Ege Bölge Oyunları Kula'da coşkuyla başladı
        Manisa'da otomobiller çarpıştı: 4 kişi yaralandı
        Manisa'da otomobiller çarpıştı: 4 kişi yaralandı
        Salihli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Salihli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı