        Manisa'da festivalde saçılacak 10 ton mesir macunu kadınların emeğiyle hazırlanıyor

        Manisa'da festivalde saçılacak 10 ton mesir macunu kadınların emeğiyle hazırlanıyor

        Bu yıl 486'ncısı düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde saçılacak mesir macunları, kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

        Giriş: 14.04.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesinde çalışan 12 kadın, asırlık geleneğin yaşatılması için yoğun mesai harcıyor. Bu yıl saçılacak 10 ton mesir macunu için kazanların başına geçen kadınlar, üretime su, şeker ve limon tuzunu kaynatarak başlıyor.

        Bal kıvamına gelen karışım ocaktan alındıktan sonra bir gün dinlendiriliyor. Dinlendirilen macun, 41 çeşit baharatın bulunduğu tezgahlarda kadınlar tarafından harmanlanıyor.


        Kadınlar, elde edilen mesiri makas yardımıyla keserek fişek ve çubuk haline getiriyor, ardından paketleyerek saçım törenine hazır hale getiriyor.

        Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, mesir macununun yalnızca bir şekerleme olmadığını, ürünün içinde 41 çeşit baharat bulunduğunu ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadığını söyledi.


        Mesirin Manisa ve Türkiye için önemli bir tanıtım değeri taşıdığını, aynı zamanda şifa, sevgi, kardeşlik ve barışı simgelediğini dile getiren Tanık, mesir macunu ve festivalinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını ve ürünün Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip olduğunu hatırlattı.

        Mesir macununu hazırlayan kadın çalışanlardan 56 yaşındaki Birgül Arga ise 22 yıldır imalathanede görev aldığını anlatarak, halka şifa dağıtmak için emek verdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Emekli olacağım"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
