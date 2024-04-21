Manisa'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, hırsızlık suçlarından 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.A'nın bulunduğu adresi belirlendi.
O.A, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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