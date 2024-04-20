Manisa BŞB'nin rakibi Büyükçekmece

BASKETBOLSüper Ligi'ndeki ikinci sezonunda tarihinde ilk kez finallere kalarak Play-Off oynamak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Büyükçekmece karşısına çıkacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Ligde çıktığı 27 maçın 14'ünü kazanan Manisa ekibi bu karşılaşmadan da galip ayrılarak rakiplerinin de alacağı sonuçlara göre bitime 2 hafta kala Play-Off biletini cebine koymayı istiyor.

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