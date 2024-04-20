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        Manisa BŞB'nin rakibi Büyükçekmece

        BASKETBOLSüper Ligi'ndeki ikinci sezonunda tarihinde ilk kez finallere kalarak Play-Off oynamak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Büyükçekmece karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 10:50 Güncelleme: 20.04.2024 - 10:50
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        Manisa BŞB'nin rakibi Büyükçekmece
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        BASKETBOLSüper Ligi'ndeki ikinci sezonunda tarihinde ilk kez finallere kalarak Play-Off oynamak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Büyükçekmece karşısına çıkacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Ligde çıktığı 27 maçın 14'ünü kazanan Manisa ekibi bu karşılaşmadan da galip ayrılarak rakiplerinin de alacağı sonuçlara göre bitime 2 hafta kala Play-Off biletini cebine koymayı istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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