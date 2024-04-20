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        Somaspor gurbette terleyecek

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor, yarın deplasmanda kümede kalma yarışı veren Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:34 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:34
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        Somaspor gurbette terleyecek
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor, yarın deplasmanda kümede kalma yarışı veren Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Semih Kurt düdük çalacak. Puan tablosunda 47 puanla 9'uncu sırada yer alan Somaspor bitime 3 maç kala Play-Off hattının 9 puan gerisinde yer alıyor. Rakibi Kocaeli temsilcisi ise averajla düşme hattının üzerinde bulunuyor.

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