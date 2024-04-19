Manisa'da hanelerde ilk 2 tonluk su bedeli 1 lira oldu
Manisa'da hanelerde ilk 2 tonluk su kullanım bedeli 1 lira oldu, sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirim yapıldı.
Manisa'da hanelerde ilk 2 tonluk su kullanım bedeli 1 lira oldu, sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirim yapıldı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün Olağanüstü Genel Kurulu, Kültür Sitesi Lale Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in başkanlığında gerçekleştirildi.
Ücret tarifesi ile sayaç kullanım kurallarının görüşüldüğü kurulda 1 Mayıs'tan itibaren hanelerde kullanılan şebeke suyunun ilk 2 tonunun 1 liradan fiyatlandırılması, sonraki kullanım kademelerinde yüzde 30 indirim yapılması ve aboneliklerde uygulanan kartlı suyu sayacı zorunluğunun kaldırılması oy birliği ile kararlaştırıldı.
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