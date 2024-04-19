Manisa'da hanelerde ilk 2 tonluk su bedeli 1 lira oldu

Ücret tarifesi ile sayaç kullanım kurallarının görüşüldüğü kurulda 1 Mayıs'tan itibaren hanelerde kullanılan şebeke suyunun ilk 2 tonunun 1 liradan fiyatlandırılması, sonraki kullanım kademelerinde yüzde 30 indirim yapılması ve aboneliklerde uygulanan kartlı suyu sayacı zorunluğunun kaldırılması oy birliği ile kararlaştırıldı.

Manisa'da hanelerde ilk 2 tonluk su kullanım bedeli 1 lira oldu, sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirim yapıldı.

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